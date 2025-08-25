https://news.day.az/world/1776007.html Цепная авария в Турции: есть погибший, много пострадавших В Турции на автомагистрали в направлении Эдирне произошла цепная авария. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате один человек погиб, 16 получили травмы. ДТП произошло в результате столкновения автобуса с грузовиком. По факту проводится расследование.
