Цепная авария в Турции:

В Турции на автомагистрали в направлении Эдирне произошла цепная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате один человек погиб, 16 получили травмы.

ДТП произошло в результате столкновения автобуса с грузовиком.

По факту проводится расследование.