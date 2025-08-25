Пострадавшие в результате атак вооружённых сил Армении на Шушу, Кяльбаджар, Физули и Зангилан дали показания в суде

25 августа продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим состав суда, прокуроров, защищающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем были заслушаны показания потерпевших.

Потерпевший Сахиб Аскеров в своих показаниях сообщил, что в результате атак вооружённых сил Армении в 1993 году он вынужденно покинул Кяльбаджар. Пострадавший отметил, что в ходе нападений на город среди его родственников были погибшие и раненые. Отвечая на вопрос начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, пострадавший подчеркнул, что жителям Кяльбаджара, покидавшим город, даже не дали гуманитарного коридора.

Потерпевший сообщил, что стал свидетелем трагедии в "Тоннеле" в Кяльбаджаре. В своих показаниях он отметил, что на стороне противника действовали наёмные боевики, прибывшие из-за рубежа.

"Они разрушили наши кладбища, присвоили наши культурные, историко-религиозные памятники", - добавил С.Аскеров.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший Сабир Гулиев подчеркнул, что является жителем шушинского села Гёйтала. С.Гулиев заявил, что в начале мая 1992 года город был оккупирован вооружёнными силами Армении, что обрекло его на судьбу вынужденного переселенца: "Мои двоюродные братья Таир и Рафаэль Гулиевы погибли. Тело Таира Гулиева до сих пор не найдено. Во время оккупации Шуши противник не предоставил гуманитарного коридора для мирного населения".

"Проходя через Лачин, мы подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Гориса. Там погибла пожилая женщина", - рассказал потерпевший и добавил, что после освобождения наших земель от оккупации, посетив могилу своего отца, он увидел, что могила отца разрушена, а некоторые надгробия сняты.

"У нас отняли наше имущество и хозяйство. Наши сёла были разрушены, жители не могли найти свои дома. Наши земли были доведены до чудовищного состояния...", - подчеркнул потерпевший.

Отвечая на вопрос старшего помощника Генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевшая Алмаз Агаева сообщила, что вместе с семьёй жила в доме на улице "5-я Параллельная" в Ханкенди. В сентябре 1988 года, не выдержав оказываемого на них давления, они переехали в Шушу.

"Я работала в Карабахском шелковом комбинате. Армян привозили в Ханкенди, азербайджанцев избивали. Не выдержав такого давления, мы с большим трудом лесными тропами добрались до города Шуша. В 1992 году мы вынужденно покинули Шушу. Моя соседка Зохра Гулиева была убита там. Мой отец был ранен. Мы укрывались в подвале, потому что велся артиллерийский обстрел", - рассказала потерпевшая.

Потерпевшая Севда Гасанова в своих показаниях сообщила, что в августе 1993 года в результате атак вооружённых сил Армении вынужденно покинула Физули.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, С.Гасанова сообщила: "Они не делали никаких различий между мирными жителями и военнослужащими. Двор нашей соседки подвергся обстрелу из установок "Град", тело девушки разорвало в клочья".

Она подчеркнула, что после возвращения на освобожденные земли обнаружила разрушенные могилы на кладбищах.

Отвечая на вопрос помощника Генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший Араз Джебраилов сообщил, что 19 сентября 2023 года они попали в засаду в лесу недалеко от Ханкенди, и в результате обстрела он получил ранение.

Потерпевший Надир Мамедов в своем показании сказал, что стал вынужденным переселенцем из Зангилана и получил ранения в ходе атак вооруженных сил Армении в конце октября 1993 года: "Гражданскому населению не предоставили гуманитарного коридора для выезда из района, жителей подвергали обстрелу. Мы спаслись, перейдя реку Араз".

Демонстрируя снимки домов, разрушенных вооруженными силами Армении, он сказал, что они смогли прожить в доме, построенном в 1991 году, всего два года: "Мы требуем компенсации за ущерб, нанесенный нашим домам, мечетям и кладбищам. Могилы на кладбищах также были разрушены".

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший Нариман Алескеров в своем показании заявил, что стал вынужденным переселенцем из Зангилана в результате нападения вооруженных сил Армении. Он отметил, что при захвате Зангилана почтальон Бахман погиб в своем дворе в результате артобстрела. "За короткий промежуток времени они оккупировали несколько сел, и население было вынуждено бежать оттуда босиком. Они убили семью дяди Вели. Дядю Исмаила вместе с его душевнобольным сыном убили, привязав к танку и проволочив их по земле. Населению не предоставили гуманитарного коридора. Они сожгли села сразу после захвата".

Он подчеркнул, что, вернувшись в Зангилан после освобождения от оккупации, увидел, что в селах не осталось ни камня на камне, а кладбища - разрушены.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и представителей потерпевших.

Затем на судебном заседании были оглашены показания обвиняемого Аркадия Гукасяна по уголовному делу.

Судебный процесс продолжится 28 августа.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.