Джой-Слай Миккельс о том, почему он и его братья в Азербайджане играют под одним номером

Форвард "Карван-Евлах" Джой-Слай Миккельс после матча против "Кяпяза" поделился впечатлениями о первых играх в Премьер-лиге Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Немецкий игрок рассказал о трудностях, радости от первого гола и о будущем соперничестве с братьями в азербайджанской Премьер-лиге.

"Открытие матча было непростым для нас, атмосфера и особенно воздух в Габале доставили некоторые трудности. Но со временем мы справились, забили быстрый гол, и это сделало игру легче. Я рад, что мы победили", - цитирует Миккельса Sportinfo.az.

Для футболиста этот матч стал особенным - он отличился своим первым голом за "Karvan".

"Во втором туре забить первый мяч за новую команду - это очень приятно. Я горжусь своей командой и уверен, что мы продолжим показывать хорошие результаты", - отметил он.

Нападающий также подчеркнул, что соперники не должны недооценивать "Карван-Евлах".

"Я не думаю, что "Кяпаз" мог рассчитывать легко взять очки у нас. У нас качественная команда, и мы будем прогрессировать от игры к игре", - добавил он.

Интересный факт - все три брата Миккельса играют в Азербайджане и носят футболки с номером 20.

"Первым я выбрал этот номер, а затем и братья сделали то же самое. Это стало нашей семейной традицией", - рассказал футболист.