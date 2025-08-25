В США во второй раз за сутки началась стрельба в университете

На территории университет Арканзаса (США) неизвестный устроил стрельбу.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальной странице учебного заведения в соцсети X.

"Экстренное уведомление: избегайте района библиотеки Маллинса из-за сообщения об активном стреляющем", - говорится в сообщении.

В сообщении призывают находящихся на территории университета, блокироваться и защищаться. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

Накануне телеканал CNN писал о том, что неизвестный открыл огонь в Университете Южной Каролины в американском городе Колумбия.

22 августа в американском Университете Вилланова в Пенсильвании произошла стрельба, на месте находятся сотрудники полиции. Руководство школы призвало студентов держаться подальше от юридического факультета Скарпа-Холл. На кадрах телеканала ABC с места запечатлено большое количество вооруженных силовиков, в том числе на крыше.