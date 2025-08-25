В Чикаго выступили против развертывания Нацгвардии в городе

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон раскритиковал планы администрации президента США Дональда Трампа направить бойцов Национальной гвардии для обеспечения правопорядка в городе. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Охрана не нужна. Это не задача наших военных. Отважные мужчины и женщины, посвятившие себя служению нашей стране, не подписывались на захват американских городов", - сказал мэр Чикаго.

Джонсон также отметил снижение уровня преступности в городе: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число перестрелок снизилось на 36%, а угонов автомобилей - на 26%.

До этого телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что США намерены мобилизовать 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Данные силы будут направлены для оказания помощи Министерству внутренней безопасности в 19 штатах с целью противодействия преступности и нелегальной миграции.

В список штатов, где будет развернуто подкрепление Нацгвардии, входят: Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Айдахо, Индиана, Айова, Луизиана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Юта, Вирджиния и Вайоминг.