"Нефтчи" подписал еще одного легионера

Баскетбольный клуб "Нефтчи" официально оформил трансфер еще одного легионера.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Хорватский игрок Тони Перкович в следующем сезоне будет выступать за "Нефтчи".

27-летний защитник играл за известный хорватский клуб "Цедевита" в 2016-2019 годах. За свою карьеру он также выступал за "Сплит" и "Орлеан". Последний сезон он провел в итальянском клубе "Форли".

Отметим, что Тони Перкович также выступал за сборную Хорватии.