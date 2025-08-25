https://news.day.az/sport/1776125.html "Нефтчи" подписал еще одного легионера Баскетбольный клуб "Нефтчи" официально оформил трансфер еще одного легионера. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Хорватский игрок Тони Перкович в следующем сезоне будет выступать за "Нефтчи". 27-летний защитник играл за известный хорватский клуб "Цедевита" в 2016-2019 годах.
