Азербайджан и Великобритания провели политические консультации

25 августа министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с государственным министром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.

Об этом в понедельник передает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством в области политической, экономической, энергетической безопасности, связей, изменения климата и окружающей среды, гуманитарной, образовательной сферах, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

Отмечается, что Азербайджан подтвердил свой статус надёжного партнёра в области энергетической безопасности благодаря инициированным и реализованным им масштабным проектам. Кроме того была подчеркнута важность продолжения этой положительной динамики сотрудничества в сфере традиционных источников энергии в направлении развития альтернативных источников энергии. В этой связи было отмечено, что сотрудничество SOCAR и компании BP в области возобновляемой энергии заслуживает высокой оценки.

С удовлетворением были отмечены активное участие и вклад премьер-министра и его делегации в работу сессии Соединенного Королевства в рамках председательства нашей страны на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В рамках сотрудничества в сфере образования были отмечены реализуемые совместные инициативы, установление новых партнёрств между высшими учебными заведениями, а также подчеркнута важность государственных программ и необходимость продолжения работы в этой сфере.

Джейхун Байрамов также подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, а также о ходе процесса нормализации и мирного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией.

Отмечено, что в рамках исторической встречи в Вашингтоне 8 августа 2025 года был парафирован текст "Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", а также направлено совместное обращение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, что является одним из значительных достижений в рамках мирного процесса.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В этот же день были организованы политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Соединенного Королевства. Со стороны Азербайджана политическими консультациями руководил заместитель министра Фариз Рзаев, а со стороны Соединенного Королевства - государственный министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути.