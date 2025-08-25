https://news.day.az/world/1775961.html Саудовская Аравия переживает резкие погодные контрасты - ВИДЕО Аравийский полуостров и королевство Саудовская Аравия продолжают оставаться самым ярким примером изменения климата, и в прошедшие выходные стали, пожалуй, самым контрастным по погоде и стихийным явлениям местом на планете
Как передает Day.Az, Джидду накрыла сильнейшая пылевая буря, в регионах Джизан и Асир за 36 часов прошли уже третьи за год дожди с градом, перекрывающие годовую норму осадков, а в Мекке и Медине двое суток сверкали молнии, и шли нехарактерные для сезона дожди, хотя и довольно умеренные.
