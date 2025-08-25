Названа возможная причина крушения Boeing в Индии

Проблемы с электрикой из-за неисправностей с подачей воды в туалетах на борту могли стать причиной крушения самолета Air India в июне этого года. Об этом пишет издание Mirror, ссылаясь на адвоката Майка Эндрюса, представляющего интересы семей пострадавших, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эндрюс заявил, что нет достаточных доказательств, позволяющих предположить, что причиной катастрофы стала ошибка пилота. Вместо этого он заявил, что неисправность системы подачи питьевой воды в туалетах, о которой Федеральное управление гражданской авиации США сообщило за месяц до катастрофы 12 июня, могла привести к короткому замыканию в электропроводке и отключению двигателей"‎, - говорится в материале.

Адвокат также заявил, что ему якобы известно о ряде технических и инженерных проблем, из-за которых могла произойти катастрофа.

Авиалайнер авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 по маршруту Ахмадабад - Лондон, потерпел крушение 12 июня в индийском штате Гуджарат, недалеко от аэропорта города вылета. По данным авиакомпании, на борту самолета находились 242 человека, включая двух пилотов и десять бортпроводников. В результате крушения выжил один пассажир. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа в Ахмадабаде, вызвав дополнительные жертвы.