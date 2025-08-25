Рассекречен новый сервис Apple

Корпорация Apple запустит еще один платный сервис в 2026 году. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обозреватель и инсайдер Марк Гурман выяснил, что сервис получит название Apple Health+ ("Apple Здоровье+"). Он расширит функции встроенного в экосистему сервиса "Здоровье", в котором собирается информация о показателях жизнедеятельности и активности пользователя. Гурман рассказал, что Health+ будет работать на основе искусственного интеллекта (ИИ).

В материале говорится, что с помощью нейросети сервис будет анализировать данные пользователя и предлагать ему персональные советы. Так, виртуальный помощник даст общие рекомендации по сохранению здоровья, составит индивидуальный план тренировок и предоставит советы по правильному питанию.

Ранее Гурман считал, что платный медицинский сервис появится в iOS 26. Теперь инсайдер полагает, что он будет интегрирован в iOS 27, которая выйдет в 2026 году. Стоимость Health+ не раскрывается. "Новый сервис превратит приложение "Здоровье" из пассивного сборщика данных в активного помощника в вопросах здоровья и образа жизни", - говорится в сообщении.