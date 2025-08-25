Число пострадавших при пожаре в «Сядяряке» увеличилось

24 августа 2025 года около 11:50 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о пожаре в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает TƏBİB в ответ на запрос Trend.

На место происшествия выехали три бригады скорой медицинской помощи.

"За помощью к бригаде скорой медицинской помощи обратились 13 человек, все мужчины. Трое из них после оказания первой помощи были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с диагнозом отравления дымом. Всем троим была оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное. Пострадавшие выписаны домой для продолжения амбулаторного лечения. Остальным 10 пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте", - говорится в заявлении.