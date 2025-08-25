У Сан-Паулу резко снизился уровень моря

Уровень моря в Прайя-Гранде на побережье бразильского штата Сан-Паулу резко снизился, что вызвало обеспокоенность у местных жителей.

Как передает Day.Az, кадры природного явления опубликованы в Телеграм.

Пока причины до конца не ясны.

Представляем вашему вниманию данное видео: