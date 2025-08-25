https://news.day.az/world/1775998.html

У Сан-Паулу резко снизился уровень моря - ВИДЕО

Уровень моря в Прайя-Гранде на побережье бразильского штата Сан-Паулу резко снизился, что вызвало обеспокоенность у местных жителей. Как передает Day.Az, кадры природного явления опубликованы в Телеграм. Пока причины до конца не ясны. Представляем вашему вниманию данное видео: