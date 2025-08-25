В Кельбаджарском районе Азербайджана открылся пункт DOST.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты населения.

Новый пункт обеспечит жителям, переселившимся в Кельбаджар, удобный доступ к государственным социальным услугам.

"Он позволит получать услуги по принципу "одного окна" на основе современных, гибких и полностью прозрачных механизмов, с учетом потребностей граждан", - отметили в ведомстве.

Кельбаджарский пункт DOST выполнен в современном стиле с элементами мобильности и конструктивности.

Планируется оказывать услуги по трудоустройству, поддержке работников малого и среднего бизнеса, а также принимать в среднем до 120 граждан в день, добавили в ведомстве.