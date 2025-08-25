https://news.day.az/world/1776005.html Сильное землетрясение у побережья Курил У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6.3. Как передает Day.Az со ссылкой на Германский исследовательский центр геонаук (GFZ), подробности пока не разглашаются.
