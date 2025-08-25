Стало известно, когда состоятся переговоры Ирана и Европы

Переговоры по ядерной сделке между Ираном и европейской "тройкой" (Великобритания, Германия, Франция) пройдут 26 августа в Женеве.

Как передает Day.Az со ссылкой на AFP, в повестке дня переговоров вопросы по ядерной сделка и снятие санкций.

Иранскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи.

Германию, Францию и Великобританию будут представлять заместители министров иностранных дел этих стран.