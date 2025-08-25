Питер Тейс об уникальности АМИ Trend для всего евразийского пространства

1 сентября 2025 года АМИ Trend отмечает важный рубеж - 30-летие со дня основания. За эти годы Trend прошел путь от небольшой редакции до одного из ведущих и авторитетных мультиязычных агентств региона, освещающих ключевые события Южного Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона. Благодаря профессионализму и конкурентоспособности коллектива агентство завоевало признание среди политиков, дипломатов и деловых кругов по всему миру. Следующий шаг АМИ Trend - работа на европейских и азиатских медиарынках. В Турции и странах Европы уже созданы необходимые платформы, опираясь на которые, агентство намерено создать конкуренцию СМИ этих регионов.

Как передает Day.Az, своими впечатлениями о сотрудничестве с агентством и деятельности Trend поделился американский учёный в области европейской геополитики и трансатлантической безопасности, исследователь международных отношений и геополитики Евразии Питер Тейс.

Американский учёный подчеркнул, что Trend ценят не только в Азербайджане, но и в экспертном сообществе всего евразийского пространства:

"Trend является уникальным информационным ресурсом не только для Азербайджана, но и для всего сообщества экспертов по международным отношениям и новостных агентств Евразии", - отметил он.

"Агентство международной информации Trend стало незаменимым окном Азербайджана в мир", - отметил эксперт.

По словам Тейса, за три десятилетия Trend внёс значительный вклад в донесение правды о преступлениях против человечности, совершённых вооружёнными силами Армении против мирного населения Азербайджана. "Это происходило с высочайшим уровнем честности, принципиальности и преданности делу", - сказал он.

Особое внимание эксперт уделил роли агентства в период Второй Карабахской войны. "Победа во второй Карабахской войне 2020 года стала выдающимся достижением азербайджанского народа под руководством Президента Ильхама Алиева. Эти усилия были мастерски донесены до мировой общественности благодаря агентству Trend, которое стало уважаемой и незаменимой платформой коммуникации Азербайджана с остальным миром", - подчеркнул Тейс.

Эксперт также отметил стратегическое значение работы Trend в освещении подготовки и проведения климатической конференции COP29 в Баку. "Медиа-поддержка COP29 в Баку со стороны Trend была впечатляющей. Мы внимательно анализируем вклад агентства в этом направлении. Развитие экономики освобождённых территорий Карабаха является одним из приоритетов правительства, и Trend играет ключевую роль в продвижении этих регионов и привлечении иностранных инвестиций, укрепляя при этом непредвзятую репутацию Азербайджана на международной арене", - добавил Тейс.