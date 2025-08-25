Сколько абонентов Карабаха подключены к услугам «Азтелеком»?

В рамках восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана ООО "Азтелеком" обеспечивает жилые районы и предпринимательские структуры высокоскоростным интернетом по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ООО "Азтелеком" сообщили, что компания также предлагает пакетные услуги: "интернет + телефония", "интернет + телевидение (два в одном)" и "интернет + телефония + телевидение (три в одном)".

Отмечается, что расширение телекоммуникационных услуг не только улучшает условия повседневной жизни жителей, но и способствует реализации социально-экономических проектов в регионе.

По состоянию на 31 июля 2025 года услугами компании в этих районах уже пользуются более 5 тысяч абонентов. В зависимости от потребностей они могут подключить телефонию и IP-телевидение, также предоставляемые "Азтелеком".

В соответствии с "Первой государственной программой по Великому возвращению на освобожденные территории Азербайджанской Республики", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, развитие телекоммуникационного сектора на освобожденных территориях является одним из приоритетных направлений.