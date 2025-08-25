Израиль поможет Ливану

Израиль готов помочь Ливану в разоружении "Хезболлы".

Как передает Day.Az, об этом сообщает офис премьер-министра Израиля.

"Израиль приветствует решение ливанского правительства под руководством президента Ауна о разоружении "Хезболлы". Это шанс восстановить суверенитет Ливана и возродить государственные институты", - говорится в информации.

Напомним, ливанское правительство приняло решение о разоружении "Хезболлы" и других вооружённых группировок до конца года.