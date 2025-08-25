https://news.day.az/world/1776012.html Израиль поможет Ливану Израиль готов помочь Ливану в разоружении "Хезболлы". Как передает Day.Az, об этом сообщает офис премьер-министра Израиля. "Израиль приветствует решение ливанского правительства под руководством президента Ауна о разоружении "Хезболлы".
Израиль поможет Ливану
Израиль готов помочь Ливану в разоружении "Хезболлы".
Как передает Day.Az, об этом сообщает офис премьер-министра Израиля.
"Израиль приветствует решение ливанского правительства под руководством президента Ауна о разоружении "Хезболлы". Это шанс восстановить суверенитет Ливана и возродить государственные институты", - говорится в информации.
Напомним, ливанское правительство приняло решение о разоружении "Хезболлы" и других вооружённых группировок до конца года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре