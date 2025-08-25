Почта Европы приостановила посылки в США

Европейские почтовые службы начали приостанавливать или прекращать отправку посылок в США из-за неопределенности относительно окончания льготного режима минимальных ввозных пошлин.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios.

Президент США Дональд Трамп ранее приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Согласно решению Белого дома, с 29 августа пошлины будут взиматься с заграничных посылок из всех стран, к которым применяются повышенные тарифы.

"Ряд европейских почтовых агентств начали приостанавливать или прекращать отправки в США, ссылаясь на неопределенность относительно окончания на этой неделе так называемой льготной пошлины", - говорится в публикации.

В результате, как отмечает издание, под угрозой оказался товарооборот между США и Европой, это сотни миллионов посылок ежегодно.