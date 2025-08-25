Узбекистан постепенно наращивает участие в Среднем коридоре

Узбекистан постепенно становится одним из ключевых центров взаимодействия между Центральной Азией и Южным Кавказом. В последние годы страна активно развивает транспортные и экономические связи с соседними государствами, создавая платформу для долгосрочного сотрудничества в промышленности, логистике и гуманитарной сфере.

На фоне этих процессов 22 августа 2025 года в Национальной туристической зоне Аваза (Туркменистан) прошла встреча на высшем уровне между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Национальным лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи был подписан пакет документов, направленных на углубление сотрудничества в транспортной, экономической и гуманитарной сферах. Ключевым итогом встречи стало принятие Совместного заявления Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана, которое институционализирует тройственный формат взаимодействия.

Как передает Day.Az, в интервью Trend узбекский эксперт, политолог Равшан Назаров сообщил, что пакет договоренностей институционализирует формат Азербайджан - Туркменистан - Узбекистан, выводя его из разовых контактов в устойчивую площадку с конкретными направлениями. Это укрепляет сцепку регионов Южного Кавказа и Центральной Азии через Каспий, снижает транзитные риски и повышает переговорный вес тройки государств в проектах Среднего коридора.

Экономический блок подписанных документов охватывает авиацию, судостроение, биржевое сотрудничество и транспортно-логистические инициативы, создавая конкретные механизмы роста региональной экономики.

"В сфере авиации возрастает общий потенциал - прямые и стыковочные рейсы для транзитного пассажиропотока Азия-Европа, МРО, обучение персонала, совместный лизинг и пул запчастей. Это снижает издержки и повышает общую надежность сети", - подчеркнул Равшан Назаров.

Экономический эффект этих мер оценивается как двукратное увеличение транзитного пассажиропотока через Узбекистан в ближайшие пять лет. Создание совместных авиационных сервисов позволит сократить эксплуатационные расходы до 15-20 процентов, делая перевозки более конкурентоспособными на международном рынке. В судостроении предусмотрена кооперация для модернизации флота Каспия, расширения паромных мощностей и увеличения грузопотока через Туркменбаши и Бакинский хаб. Назаров отметил, что кооперация под задачи Каспия - паромы, ролкеры, буксиры, баржи, модернизация флота и расширение паромных мощностей - ключ к росту грузопотока. Для экономик всех трех стран это дает локализацию компетенций, рост занятости и импортозамещение.

Особое внимание также уделяется транспортно-логистическому сотрудничеству, включая Средний коридор, сухие порты и мультимодальные перевозки. Совместные проекты позволят повысить грузоперевозки до 30 тысяч тонн в месяц уже в первые два года реализации.

"Возрастает связность коридора Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан с выходом на Черное море и в Европу: координация портов, паромов и сухих портов, создание Совместной рабочей группы и 'Дорожной карты' по инфраструктуре. Создаются 'бесшовные' цепочки поставок: единые ИТ-решения, постоянный обмен данными, сближение фитосанитарных и карантинных правил и цифровой маркировки, развитие оптово-распределительных центров", - отметил Назаров.

Реализация этих инициатив приведет к росту контейнеризации и мультимодальных перевозок, ускорению транзита товаров на 20-25 процентов и снижению логистических расходов на 10-15 процентов для всех участников коридора.

Экономический блок соглашений открывает для Узбекистана возможности увеличить экспорт и транзит товаров через Средний коридор, локализовать производство и сервисные компетенции в авиации и судостроении, повысить инвестиционную привлекательность страны, создать дополнительные рабочие места и поддержать малый и средний бизнес через интеграцию транспортной и логистической инфраструктуры.

Встреча 22 августа демонстрирует устойчивый курс Узбекистана на углубление сотрудничества с соседними странами и создание стабильного тройственного формата взаимодействия. Подписанные документы формируют конкретные механизмы для экономической, транспортной и гуманитарной интеграции.

Инициативы Узбекистана, совместно с Азербайджаном и Туркменистаном, превращают Средний коридор и сопутствующие маршруты в надежный и конкурентоспособный путь для торговли между Азией и Европой, создавая условия для долгосрочного устойчивого развития региона.