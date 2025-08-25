https://news.day.az/society/1775977.html В Агдере обнаружены человеческие кости Вчера в Агдере обнаружили фрагменты человеческих костей. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, останки нашли в лесополосе города. По этому факту проводится расследование.
