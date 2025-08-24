Иран ввел строгие правила для приезжих

По данным сайта Travel & Tour World, Министерство иностранных дел Ирана запретило иностранным туристам въезжать на территорию страны без сопровождения и значительно ужесточило требования к получению визы.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, согласно новым правилам, заявители на визу должны предоставить персональные данные, включая аккаунты в социальных сетях. Кроме того, обязательными стали договор с официальным туристическим агентством, подтверждение бронирования отелей, полный маршрут поездки и сопровождение лицензированным гидом.

Кроме того, заявители обязаны предоставить резюме, информацию об образовании и историю поездок. Посольства Ирана рассмотрят заявки в течение 2-3 недель. Согласно информации, эти правила вступили в силу 1 августа.

Отмечается, что правительство Ирана усилило контроль безопасности в стране после 12-дневной войны с Израилем. По словам официальных лиц, число иностранных туристов, посещающих Иран, сократилось на 53% после окончания войны.