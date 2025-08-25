Фейерверк разорвался среди людей на празднике в России

В Красноярске на празднике фейерверк разорвался среди зрителей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пострадала женщина, была оказана помощь.

