Фейерверк разорвался среди людей на празднике в России - ВИДЕО
В Красноярске на празднике фейерверк разорвался среди зрителей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пострадала женщина, была оказана помощь.
Представляем вашему вниманию данное видео:
