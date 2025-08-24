https://news.day.az/world/1775929.html

Хуситы намерены нанести удары по Израилю

Члены движения "Ансар Аллах" в Йемене готовы нанести удары по целям в Израиле в ответ на обстрел Саны. Как сообщает Day.Az, об этом заявили источники, близкие к политическому бюро движения. Утверждается, что "Израиль атаковал гражданские объекты". "В результате есть погибшие и раненые среди мирного населения.