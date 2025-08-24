https://news.day.az/world/1775929.html Хуситы намерены нанести удары по Израилю Члены движения "Ансар Аллах" в Йемене готовы нанести удары по целям в Израиле в ответ на обстрел Саны. Как сообщает Day.Az, об этом заявили источники, близкие к политическому бюро движения. Утверждается, что "Израиль атаковал гражданские объекты". "В результате есть погибшие и раненые среди мирного населения.
Хуситы намерены нанести удары по Израилю
Члены движения "Ансар Аллах" в Йемене готовы нанести удары по целям в Израиле в ответ на обстрел Саны.
Как сообщает Day.Az, об этом заявили источники, близкие к политическому бюро движения.
Утверждается, что "Израиль атаковал гражданские объекты".
"В результате есть погибшие и раненые среди мирного населения. Вооружённые силы Йемена готовы нанести ответные удары", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре