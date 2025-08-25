День рождения Народного поэта Фикрета Годжи

Фикрет Годжа - один из мастеров слова, привнесших новое дыхание в литературную среду Азербайджана. Своим творчеством, обладавшим глубоким общественным содержанием, он придал новые оттенки тематическому кругу, поэтической форме и стилю изложения нашей поэзии, добился глубокого описания внутреннего мира человека на фоне важных событий и духовно-общественных процессов в обществе. Произведения, призывающие к духовной возвышенности и содержательной жизни, богатые лирико-философскими обобщениями о человеке и времени, снискали Фикрету Годже любовь широкой читательской аудитории. Благодаря художественным переводам поэта азербайджанские читатели получили возможность ознакомиться с ценными образцами мировой поэзии. Песни, написанные на слова Фикрета Годжи, занимают широкое место в репертуаре известных исполнителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, исполняется 90 лет со дня рождения видного представителя современной азербайджанской литературы, лауреата Государственной премии, персонального пенсионера Президента Азербайджанской Республики, Народного поэта Фикрета Годжи.

Фикрет Гёюш оглу Годжаев (Фикрет Годжа) родился 25 августа 1935 года в селе Котанарх Агдашского района. Окончив среднюю школу в Агдаше, он в 1953-1957 годах учился в Бакинском железнодорожном техникуме, а в 1957-1959 годах работал в строительном управлении в городе Баку.

В 1959-1964 годах Фикрет Годжа, с юных лет проявлявший интерес к литературному творчеству, учился в Литературном институте имени Максима Горького в Москве, а по возвращении в Баку в 1964-1965 годах работал в должности редактора в Азербайджанском государственном комитете по телевидению и радиовещанию, в 1967-1970 годах - литературного работника в редакции газеты "Азербайджан гянджляри", в 1970-1975 годах - ответственного секретаря в Союзе писателей Азербайджана, в 1978-1987 годах - заведующего отделом в журнале "Азербайджан" и в 1987-2004 годах - главного редактора сборника искусства "Гобустан". С 1998 года являлся секретарем, а с 2004 года - первым секретарем Союза писателей Азербайджана.

Воспевание идеалов независимости всегда находилось в центре внимания Фикрета Годжи. Его произведениям, повествующим об освободительной борьбе нашего народа, принадлежит важная роль в воспитании молодого поколения в духе патриотизма.

Многолетняя плодотворная творческая деятельность Фикрета Годжи получила высокую оценку. Ему были присвоены почетные звания "Заслуженный деятель искусств", "Народный поэт", он удостоен высоких государственных наград - орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", Государственной премии и "Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики".

Скончался 5 мая 2021 года на 86-м году жизни, похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

8 мая 2025 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О проведении 90-летия Фикрета Годжи".