В Таджикистане ушёл из жизни 113-летний ветеран

Ветеран Великой Отечественной войны Карим Рашид умер на 114-м году жизни в городе Гиссаре, недалеко от столицы Таджикистана.

Как передает Day.Az, об этом 25 августа сообщает "Sputnik Таджикистан" со ссылкой на администрацию города.

"Он скончался 24 августа в возрасте 113 лет", - уточнили там.

Карим Рашид родился в 1912 году. Он работал школьным учителем, а в 1942 году ушел на фронт, ветеран участвовал в Сталинградской битве.

Карим Рашид служил в 204-м артиллерийском полку, с боями дошел до Праги и Берлина. После войны он вернулся в Таджикистан, где продолжил работать учителем, а затем стал председателем колхоза. Ветеран был награжден орденами и медалями за воинские и трудовые отличия.