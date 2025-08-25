В Агентстве развития медиа Азербайджана прошла встреча с румынской делегацией

25 августа в Агентстве развития медиа состоялась встреча с участием чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Румынии Гудси Османова и делегации во главе с Кристианом-Августином Никулеску-Цыгырлашем, председателем Комитета Сената Румынии по культуре и СМИ и членом Межпарламентской группы дружбы Румыния-Азербайджан.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство развития медиа Азербайджана.

Сообщается, что на встрече исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Румынией развивается в различных сферах, подчеркнув важность расширения партнёрства в области медиа. Он также рассказал о применении Закона Азербайджанской Республики "О медиа" и связанных с этим вопросах, а также о мероприятиях по повышению медиаграмотности, подчеркнув необходимость анализа информации со стороны потребителей массовой информации.

Председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров, отметил существующее международное сотрудничество в сфере аудиовизуальных медиа и подчеркнул необходимость обмена опытом и реализации совместных проектов в этом направлении. Он добавил, что аудиовизуальная медийная среда в Азербайджане приобретает новое качество, а обмен опытом с зарубежными партнёрами вносит исключительный вклад в повышение качества контента.

Председатель Комитета Сената Румынии по культуре и СМИ, член Межпарламентской группы дружбы Румыния-Азербайджан Кристиан-Августин Никулеску-Цыгырлаш отметил, что поощрение обмена опытом и ресурсами между сторонами, а также совместные инициативы в борьбе с дезинформацией и повышении медиаграмотности имеют большое значение, а организация взаимных визитов и медиатуров ещё больше укрепит партнёрство.