https://news.day.az/officialchronicle/1776127.html Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента США Дональда Трампа за подарок - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с подарком Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет публикацию: "Благодарю Президента Дональда Трампа за преподнесенные мне исторические фотографии с личной подписью и за написанные на них теплые слова.
Я высоко ценю решительную поддержку, оказываемую Президентом Дональдом Трампом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также мирной повестке на Южном Кавказе и во всем мире, и еще раз выражаю ему глубокую признательность за это. Дональд Дж. Трамп".
