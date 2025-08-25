В Польше мужчина притворялся призраком, чтобы совершать ночные кражи. Об этом сообщает полиция Любушского воеводства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Серия краж топлива произошла в Мендзыжече. Неизвестный вор решил избежать ответственности необычным способом и, отправляясь на дело, надевал простыню с прорезанными отверстиями для глаз. По данным следствия, мужчина неоднократно сливал дизельное топливо из баков грузовиков, каждый раз ущерб составлял несколько сотен злотых.

В конце концов личность преступника установили. Им оказался 39-летний местный житель. В ходе обыска в доме мужчины были изъяты предметы, предположительно использованные при совершении краж, в том числе пластиковые баки и брезент, использовавшийся для маскировки. Задержанному предъявили обвинение в краже со взломом, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.