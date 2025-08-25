Компании Маска подали в суд против Apple и OpenAI

Компании американского предпринимателя Илона Маска xAI и X подали иск против Apple Inc. и OpenAI, обвинив их в сговоре и недобросовестной конкуренции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg.

В исковом заявлении указано, что решение Apple интегрировать разработанное OpenAI приложение ChatGPT в операционную систему телефонов iPhone подрывает свободную конкуренцию и лишает потребителей права выбора.

В иске сказано, что эксклюзивное соглашение с OpenAI закрепило ChatGPT как единственный интегрированный чат-бот в iPhone. OpenAI отвергла обвинения, назвав их "продолжением нападок Маска". Apple пока не комментирует ситуацию.

Кроме того, компании Маска обвиняют Apple в манипулировании рейтингами приложений, представленных в ее App Store, в том числе путем занижения позиций ИИ-ботов, конкурирующих с ChatGPT, таких как Grok.