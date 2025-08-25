США задумались о санкциях против ЕС

Администрация президента США Дональда Трампа может ввести санкции против европейских чиновников и стран ЕС из-за закона о цифровых услугах.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.

"Администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций против чиновников ЕС или стран-членов, ответственных за введение... закона о цифровых услугах", - говорится в публикации.

В агентстве отметили, что в случае реализации подобная мера будет беспрецедентной. По данным источников, санкции, над которыми сейчас думают в США, могут обрести форму визовых ограничений. Окончательное решение предстоит принять Госдепу США, добавили в материале.

До этого Politico сообщило, что Госдеп упрекает Европу в ограничении свободы слова. По данным издания, администрация Трампа считает, что тысячи европейцев подвергаются критике за высказывания против действий своих правительств.

Госдеп связал свое заявление с законом о цифровых услугах, который является сводом правил Европейского союза в области технологий и соцсетей. По мнению чиновников США, он "защищает только европейских лидеров от их собственного народа".