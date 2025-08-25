есть погибший и пострадавшие - ФОТО

В Габале произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел днем в Габале.

Столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2106" и "Hyundai". В результате водитель "ВАЗ", 51-летний Ильхам Абдуразаков, скончался на месте.

Также пострадали водитель другого транспортного средства - 31-летний АгилЬ Бахлулзаде, пассажиры "ВАЗ-2106" Субхи Сафаралиев, 1972 г.р., Мехди Годжаев, 1978 г.р. и подросток, 2010 года рождения. Все были доставлены в районную центральную больницу.

В ответ на запрос AПA в региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.