Тяжелое ДТП в Габале, есть погибший и пострадавшие - ФОТО
В Габале произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел днем в Габале.
Столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2106" и "Hyundai". В результате водитель "ВАЗ", 51-летний Ильхам Абдуразаков, скончался на месте.
Также пострадали водитель другого транспортного средства - 31-летний АгилЬ Бахлулзаде, пассажиры "ВАЗ-2106" Субхи Сафаралиев, 1972 г.р., Мехди Годжаев, 1978 г.р. и подросток, 2010 года рождения. Все были доставлены в районную центральную больницу.
В ответ на запрос AПA в региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
