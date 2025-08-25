Самолет, летевший рейсом Париж-Ереван, экстренно сел в парижском аэропорту

Самолет французской авиакомпании Transavia, выполнявший рейс Париж-Ереван, вернулся в парижский аэропорт Орли, совершив в воздухе несколько разворотов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, один из пассажиров сообщил ресурсу, что дверь самолета была повреждена.

Самолет Boeing 737-800 должен был прибыть в Ереван в 16:10 по местному времени, но после полета, длившегося около полутора часов, он вернулся в Париж.

По данным сайта отслеживания полетов flightradar24.com, самолет сделал 6 кругов над Парижем и совершил вынужденную посадку в аэропорту Орли в 11:37 по местному времени.

Пассажиры будут перевезены в Ереван на другом самолете, вылет запланирован на 13:30 по парижскому времени.