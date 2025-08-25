https://news.day.az/sport/1776163.html Назван самый высокооплачиваемый игрок НБА за последние девять сезонов Издание Basketball Forever напомнило о самых высокооплачиваемых игроках НБА за последние девять сезонов. Все эти годы рейтинг возглавлял разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. Контракт Карри стабильно рос, и его доход увеличивался почти каждый сезон.
Издание Basketball Forever напомнило о самых высокооплачиваемых игроках НБА за последние девять сезонов. Все эти годы рейтинг возглавлял разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
Контракт Карри стабильно рос, и его доход увеличивался почти каждый сезон. В 2017/2018 он составил 34,7 млн долларов, а к сезону-2025/2026 сумма достигла 59,6 млн. Таким образом, за девять лет зарплата звезды "Уорриорз" выросла более чем на 25 млн долларов.
Карри остается одним из главных символов современного баскетбола, и его финансовое лидерство отражает не только личный вклад в успехи "Голден Стэйт", но и влияние на всю НБА.
