В Азербайджане отмечается День города Лачин

Сегодня, 26 августа, в Азербайджане отмечают День города Лачин,сообщает Day.Az.

26 августа 2022 года город Лачин, села Забух и Сус перешли под полный контроль азербайджанской армии.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, Лачинский район был передан Азербайджану 1 декабря 2020 года. Однако, поскольку Лачинский коридор проходит через город Лачин, город остался под временным контролем российского миротворческого контингента.

После открытия Азербайджаном альтернативной дороги 26 августа 2022 года азербайджанские войска были введены в город Лачин, одновременно с этим были взяты под контроль села Забух и Сус. В городе был поднят азербайджанский флаг.

Таким образом, благодаря Победе, одержанной Азербайджаном под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, Армения была вынуждена оставить Лачинский район, а также Агдам и Кельбаджар.

Благодаря победоносной азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева бывшие вынужденные переселенцы вновь могут жить на родных землях.