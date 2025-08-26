В машинах Tesla появился китайский ИИ от DeepSeek и ByteDance

Tesla интегрировала новый голосовой помощник на базе искусственного интеллекта в свои электромобили, предназначенные для китайского рынка. Разработанный в партнерстве с DeepSeek и ByteDance, этот помощник под названием Hey Tesla призван обеспечить водителям естественное голосовое управление функциями навигации, мультимедиа и салона.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GizmoChina.

Tesla подтвердила, что большая языковая модель Doubao от ByteDance будет управлять голосовыми командами, такими как регулировка кондиционера, прокладка маршрутов и управление развлечениями. Чат-бот DeepSeek возьмет на себя разговорные задачи, включая новости, обновления погоды и обычное взаимодействие. Обе модели работают на облачной платформе ByteDance Volcano Engine, которая обрабатывает запросы в режиме реального времени через зашифрованный API.

Компания запустила систему вместе с новым шестиместным внедорожником Model Y L, который поступил в продажу в августе. В отличие от старых моделей Tesla в Китае, требующих нажатия кнопки на рулевом колесе, Model Y L поддерживает фразу активации. Водители могут сказать Hey Tesla или установить собственное слово для активации помощника без помощи рук.

Выбор партнеров Tesla отражает ее стремление к локализации функций для китайского рынка. Отечественные конкуренты, такие как BYD, Nio и Xpeng, уже используют передовые голосовые помощники на базе ИИ, что дает им преимущество в пользовательском опыте. Приняв DeepSeek и Doubao, Tesla стремится сократить этот разрыв и более прямо конкурировать с местными брендами.

В Соединенных Штатах Tesla продолжает использовать Grok, модель ИИ, разработанную стартапом Илона Маска xAI. Это разделение демонстрирует региональную стратегию Tesla, когда местные поставщики ИИ обеспечивают работу ее автомобилей в Китае для соответствия нормативным требованиям и ожиданиям потребителей. BMW пошла по аналогичному пути, работая с большой языковой моделью QWen от Alibaba для своей китайской линейки.

Tesla не подтвердила, когда новый голосовой помощник будет распространен на другие модели в Китае.