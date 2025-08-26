В Intel оценили риски в результате продажи 10% акций правительству США

Компания Intel боится "негативной реакции" со стороны инвесторов, сотрудников, партнеров, а также конкурентов и зарубежных стран на ее сделку по продаже 10% властям США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Эти и другие риски могут оказать серьезное отрицательное влияние на бизнес компании, финансовые условия и операционные результаты, а также затронуть интересы акционеров. Помимо этого, в сообщении говорится, что выпуск новых акций с дисконтным значением для государства размывает доли действующих акционеров.

Кроме того, возникает вопрос о голосующих правах акционеров, поскольку интересы американского правительства могут отличаться от интересов других акционеров. В компании добавили, что негативно решение об акциях может отразиться на зарубежных операциях, на которые приходится 76% всей выручки Intel.

"Наличие правительства США в числе крупных акционеров компании может подвергнуть ее дополнительным регулятивным требованиям, обязательствам или ограничениям, в рамках зарубежных законов о субсидиях и иных правил", - говорится в документах.

В начале августа президент США Дональд Трамп публично призвал к немедленной отставке главы Intel Лип-Бу Тана на фоне усиливающегося внимания американских властей к связям руководителя компании с китайским технологическим сектором.