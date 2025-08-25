https://news.day.az/sport/1776105.html Джошгун Диниев перешел в "Араз-Нахчыван" "Араз-Нахчыван" подписал еще одного футболиста. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Джошгун Диниев будет выступать за "красно-белых" до конца текущего сезона. Соглашение с полузащитником рассчитано на один год.
Отметим, что Диниев, выступавший также за сборную Азербайджана, в разные годы играл за клубы Премьер-лиги "Интер", "Карабах", "Сабах" и "Зиря". Он провел по одному сезону в турецких командах "Умраниеспор" и "Бандырмаспор". Последним клубом 30-летнего футболиста был "Чорум".
