https://news.day.az/society/1776109.html Предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой в Баку С 26 по 29 августа в Баку и на Абшеронском полуострове и в некоторых других регионах Азербайджана ожидается ветреная погода, поэтому объявлено "жёлтое" предупреждение Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой в Баку
С 26 по 29 августа в Баку и на Абшеронском полуострове и в некоторых других регионах Азербайджана ожидается ветреная погода, поэтому объявлено "жёлтое" предупреждение
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов временами ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре