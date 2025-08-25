Предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой в Баку

С 26 по 29 августа в Баку и на Абшеронском полуострове и в некоторых других регионах Азербайджана ожидается ветреная погода, поэтому объявлено "жёлтое" предупреждение

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов временами ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.