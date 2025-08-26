На Маршалловых островах сгорело здание парламента, архива и библиотеки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Guardian.

"Пожарные прибыли на место происшествия рано утром, когда здание уже было охвачено огнем. Им удалось потушить пожар, но, как сообщили представители полиции, оставшееся здание использовать невозможно", - говорится в материале.

По информации местных журналистов, теперь власти ищут новое здание для парламента.

О причинах пожара не сообщается.