Азербайджан никогда не принимал промежуточные варианты урегулирования, которые противоречат нашим национальным интересам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов сказал на специальном заседании Кабинета Министров, посвящённом визиту Президента Ильхама Алиева в Вашингтон.

Министр отметил, что за прошедший период Азербайджан получил широкую поддержку на уровне международных платформ: "В ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, опираясь на международные документы. Следует особо отметить проявленную политическую мудрость главы государства. Ряд наших территорий был освобождён без военного вмешательства. Этот шаг закрепил победу".