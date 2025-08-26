Американская Аризона во власти пыльной бури

Мощная пыльная буря обрушилась на Финикс, штат Аризона, США, вызвав практически нулевую видимость, задержки рейсов, поваленные деревья и отключения электроэнергии у более чем 60 000 жителей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.