Американская Аризона во власти пыльной бури - ФОТО - ВИДЕО Мощная пыльная буря обрушилась на Финикс, штат Аризона, США, вызвав практически нулевую видимость, задержки рейсов, поваленные деревья и отключения электроэнергии у более чем 60 000 жителей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Американская Аризона во власти пыльной бури - ФОТО - ВИДЕО
Мощная пыльная буря обрушилась на Финикс, штат Аризона, США, вызвав практически нулевую видимость, задержки рейсов, поваленные деревья и отключения электроэнергии у более чем 60 000 жителей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
