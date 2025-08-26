Глобальная проблема стала торопить французских виноделов

Климатический кризис стал торопить французских виноделов со сбором урожая. О последствиях глобального потепления.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Radio France Internationale со ссылкой на французский Национальный институт сельскохозяйственных, пищевых и экологических исследований (INRAE).

Средняя температура в период развития лозы за последние 40 лет поднялась примерно на 3 градуса. Как показывает статистика, с 1980-х срок сбора урожая винограда во Франции сместился в среднем на три недели. К примеру, в Эльзасе виноград стали собирать на десять дней раньше, чем было принято в 1980-х, а в коммуне Бордо - на пятнадцать. На фоне жаркой погоды раньше обычного стартовала уборка урожая в Бургундии и Шампани - как правило, ее начинают в конце сентября, однако в 2025-м ее пришлось перенести на август. Выросший в этом году урожай считают качественным. Однако в целом специалисты считают такую тенденцию опасной: поспешный сбор урожая может привести к спаду производства вина, спровоцировать заболевания винограда и увеличить число вредителей.

Рост температуры на планете может значительно ударить по винодельческой отрасли. Если показатели поднимутся всего на 2 градуса, площадь виноградников сократится на 56 процентов. В случае если в мире потеплеет на 4 градуса, пригодные для виноделия регионы уменьшатся на 85 процентов.

В свете этого виноградари начали притеснять охотников за трюфелями на их исторических территориях. Отрасль и без того считается исчезающей - ареал произрастания деликатесного белого трюфеля ограничен северными склонами холмов Пьемонта.