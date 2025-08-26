TikTok уволил сотни сотрудников и заменил их на ИИ

TikTok сокращает сотни сотрудников своего отдела модерации контента в Великобритании, делая ставку на искусственный интеллект. Этот шаг, о котором сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ), отражает общую тенденцию среди гигантов социальных сетей, таких как Meta и X (Twitter), к сокращению числа модераторов-людей в пользу автоматизированных систем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сокращения в основном затронут команду из 2500 человек, базирующуюся в Великобритании, но также коснутся сотрудников из Южной и Юго-Восточной Азии. Точное число уволенных сотрудников не раскрывается, однако источники говорят о сотнях.

TikTok уже заявлял, что более 85% контента, нарушающего его правила, выявляется и удаляется искусственным интеллектом. Это не первый случай, когда принадлежащая ByteDance платформа объявляет о массовых увольнениях в своих командах модерации в пользу автоматизации. В конце 2024 года компания сократила 500 сотрудников в Малайзии, а в июле профсоюз ver.di сообщил, что около 150 сотрудников в берлинском офисе TikTok также будут заменены моделями ИИ.

Хотя источники не раскрыли, почему компания выбрала именно это время для сокращения модераторов в Великобритании, увольнения произошли вскоре после вступления в силу британского Закона о безопасности в интернете (Online Safety Act). Этот закон предусматривает, что онлайн-платформы, работающие в Великобритании, могут быть оштрафованы на сумму до 10%, если они не смогут защитить несовершеннолетних от вредоносного контента.