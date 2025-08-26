Сборная Украины объявила состав, с которым прилетит в Баку

Объявлен состав сборной Украины по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2026 года с Францией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер Сергей Ребров пригласил 25 игроков на игры против Франции во Вроцлаве пятого сентября и Азербайджана в Баку девятого сентября в рамках группы D.

Вратари: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер");

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер"), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба - "Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия);

Полузащитники: Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все "Шахтер"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба "Полесье"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция);

Нападающие: Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция), Артем Довбик ("Рома", Италия), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервный состав: Георгий Бушан ("Аш-Шабааб", Саудовская Аравия), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все - "Динамо").

Отметим, что матч Азербайджан - Украина состоится девятого сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало - в 20:00.