В этих частях Баку не будет газа

В связи с подключением нового газопровода к существующей сети на улице Шахина Самедова в поселке Ахмедлы (Хатаинский район), а также с переносом газопровода в поселке Пиршаги (Сабунчинский район), 26 августа 2025 года с 10:00 и до завершения работ подача газа будет приостановлена.
Как сообщили Day.Az в "Азеригаз", в период проведения ремонтно-монтажных работ возможны перебои в газоснабжении в следующих районах:
- Хатаинский район: поселки Ахмедлы и Ази Асланов, улицы Шахина Самедова, Кямрана Керимова, Мамеда Давуда;
- Сабунчинский район: поселок Пиршаги.
