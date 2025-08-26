В этих частях Баку не будет газа

В связи с подключением нового газопровода к существующей сети на улице Шахина Самедова в поселке Ахмедлы (Хатаинский район), а также с переносом газопровода в поселке Пиршаги (Сабунчинский район), 26 августа 2025 года с 10:00 и до завершения работ подача газа будет приостановлена.

Как сообщили Day.Az в "Азеригаз", в период проведения ремонтно-монтажных работ возможны перебои в газоснабжении в следующих районах:

- Хатаинский район: поселки Ахмедлы и Ази Асланов, улицы Шахина Самедова, Кямрана Керимова, Мамеда Давуда;

- Сабунчинский район: поселок Пиршаги.