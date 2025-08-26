Могилу Насими могут перенести в Азербайджан

Могила великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими может быть перенесена из Сирии в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Азербайджанское государство заинтересовано в переносе могилы Насими в страну.

Так, уже проведены предварительные контакты с сирийской стороной в этом направлении, Сирия проинформирована об этом.

Отметим, что могила Насими находится в городе Алеппо Сирийской Арабской Республики. В этом городе на протяжении многих лет продолжался военный конфликт, могила Насими также подверглась разрушению.