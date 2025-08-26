https://news.day.az/culture/1776229.html Могилу Насими могут перенести в Азербайджан Могила великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими может быть перенесена из Сирии в Азербайджан. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Азербайджанское государство заинтересовано в переносе могилы Насими в страну. Так, уже проведены предварительные контакты с сирийской стороной в этом направлении, Сирия проинформирована об этом.
Могилу Насими могут перенести в Азербайджан
Могила великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими может быть перенесена из Сирии в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Азербайджанское государство заинтересовано в переносе могилы Насими в страну.
Так, уже проведены предварительные контакты с сирийской стороной в этом направлении, Сирия проинформирована об этом.
Отметим, что могила Насими находится в городе Алеппо Сирийской Арабской Республики. В этом городе на протяжении многих лет продолжался военный конфликт, могила Насими также подверглась разрушению.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре