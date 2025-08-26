https://news.day.az/world/1776251.html Сильнейшие наводнения обрушились на Йемен - ВИДЕО Сильнейшие наводнения обрушились на йеменскую провинцию Хадрамаут. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается, что погибло от пяти до сотни человек, пострадали тысячи домохозяйств и автомобилей.
Сильнейшие наводнения обрушились на Йемен - ВИДЕО
Сильнейшие наводнения обрушились на йеменскую провинцию Хадрамаут.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается, что погибло от пяти до сотни человек, пострадали тысячи домохозяйств и автомобилей.
Среди пострадавших и древняя столица небоскребов город Шибам, важнейший памятник средневековой вертикальной архитектуры и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
