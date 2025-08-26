Сильнейшие наводнения обрушились на Йемен

Сильнейшие наводнения обрушились на йеменскую провинцию Хадрамаут.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается, что погибло от пяти до сотни человек, пострадали тысячи домохозяйств и автомобилей.

Среди пострадавших и древняя столица небоскребов город Шибам, важнейший памятник средневековой вертикальной архитектуры и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.