В Великобритании разбился вертолёт

В результате крушения вертолёта у побережья Великобритании, на острове Уайт, погибли три человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на BBC, авария произошла вблизи города Шанклин на острове Уайт в 09:20 по местному времени.

По данным спасательных служб, на борту находились четыре человека. Трое из них погибли, четвёртый в тяжёлом состоянии был доставлен в Травматологический центр Университетской больницы Саутгемптона.