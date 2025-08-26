https://news.day.az/world/1776190.html В Великобритании разбился вертолёт - есть погибшие В результате крушения вертолёта у побережья Великобритании, на острове Уайт, погибли три человека. Как сообщает Day.Az со ссылкой на BBC, авария произошла вблизи города Шанклин на острове Уайт в 09:20 по местному времени. По данным спасательных служб, на борту находились четыре человека.
