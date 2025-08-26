https://news.day.az/sport/1776187.html "Карабах" усиливает состав новым футболистом Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" усиливает состав новым футболистом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdmanxeber.az, агдамский клуб договорился с колумбийским левым вингером Камило Дураном. 23-летний игрок в ближайшие дни приедет в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdmanxeber.az, агдамский клуб договорился с колумбийским левым вингером Камило Дураном.
23-летний игрок в ближайшие дни приедет в Баку. Дуран перешел из португальского клуба "Портимоненсе", а ранее выступал за молодежную сборную Колумбии U-20.
В прошлом сезоне он провел 26 матчей во втором дивизионе Португалии и забил 5 голов.
Добавим, что официального подтверждения информации о переходе колумбийца пока нет.
